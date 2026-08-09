Declarado un conato de incendio junto al puente de San Lorenzo, que une Salamanca con Zamora

Llegadas las 20:30 horas de este domingo 9 de agosto, la alarma ha saltado por un conato de incendio declarado en el término municipal salmantino de Trabanca. Finalmente, aunque en un primer momento parecía que el fuego se encontraba próximo al puente de San Lorenzo, que cruza el río Tormes para unir las provincias de Salamanca y Zamora, ha sido una falsa alarma.