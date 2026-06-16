María González Corral se estrena como consejera presidiendo la toma de posesión del salmantino Ángel Sánchez Martín

La nueva consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, ha iniciado oficialmente su agenda pública en la mañana de este lunes presidiendo la toma de posesión del salmantino Ángel Sánchez Martín, quien asume el cargo como nuevo director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales.

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Durante la ceremonia, la consejera ha querido manifestar su total confianza en el nuevo director general. González Corral ha destacado públicamente la sólida experiencia, la gran capacidad de trabajo y el profundo conocimiento que Sánchez Martín posee sobre el funcionamiento del operativo contra incendios, deseándole además el mayor de los aciertos y éxitos en la gestión de esta nueva etapa que ahora comienza.

Asimismo, la responsable del área de Medio Ambiente y Energía ha aprovechado su intervención para trazar las líneas maestras que guiarán la política de su departamento. González Corral ha señalado que aspira a consolidar una gestión caracterizada por la cercanía, el rigor técnico y la capacidad de anticipación.