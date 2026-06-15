Mañueco apuesta por un Gobierno estable y comprometido para impulsar el futuro de Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado que el nuevo Ejecutivo autonómico será un instrumento al servicio de la estabilidad, el progreso y el futuro de los ciudadanos de la Comunidad. Así lo ha señalado durante el acto de toma de posesión de los vicepresidentes y consejeros de la XII Legislatura.

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Mañueco subrayó que, aunque el Gobierno está integrado por representantes de dos formaciones políticas distintas, actuará como un “equipo compacto” con un objetivo común: mejorar la vida de los castellanos y leoneses.

Durante su intervención, el presidente recordó a los nuevos miembros del Ejecutivo su condición de servidores públicos y les instó a desempeñar sus responsabilidades con rigor, ejemplaridad, sentido común y vocación de mejora. Asimismo, les reclamó un compromiso total con los ciudadanos y una atención permanente a las necesidades de las nueve provincias de Castilla y León.

El jefe del Ejecutivo autonómico explicó que la acción de Gobierno se basará en un programa consensuado que marcará la hoja de ruta de la Comunidad durante los próximos cuatro años. En este sentido, definió el acuerdo alcanzado como un “contrato con los ciudadanos” y exigió a los consejeros una gestión eficaz, diligente y transparente para cumplir los compromisos adquiridos.

Mañueco también insistió en la importancia de mantener un contacto directo con el territorio y con los problemas reales de la población, apostando por una gestión cercana y a pie de calle.

Entre los principales retos de la nueva etapa, el presidente señaló la necesidad de continuar transformando Castilla y León, impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, reforzar la calidad de los servicios públicos y avanzar hacia una comunidad más moderna, competitiva y con mayores oportunidades para todos.

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