Salamanca acoge un fin de semana cultural con teatro, música y poesía dentro del programa Plazas y Patios

El programa cultural Salamanca Plazas y Patios ofrece este fin de semana una completa agenda de actividades que incluye teatro, música y espectáculos familiares en distintos espacios de la ciudad, con entrada libre hasta completar aforo.

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Uno de los platos fuertes será el estreno absoluto de la obra “El extintor (de cómo la Escuela de Salamanca nos enseñó a abrir puertas sin provocar incendios)”. La representación tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de julio a las 21:00 horas en los Jardines de Santo Domingo.

La obra plantea, en tono de comedia, la historia de una pareja que intenta convencer a su hijo, un doctorando obsesionado con la Escuela de Salamanca, para que abandone su aislamiento en una residencia universitaria, combinando humor y referencias históricas como homenaje al pensamiento salmantino.

La programación musical correrá a cargo de la Banda Municipal de Música de Salamanca, que ofrecerá conciertos el 4 de julio en el parque de la Alamedilla y el 5 de julio en la plaza de la iglesia de Pizarrales, ambos a las 21:00 horas, con un repertorio de zarzuela, pasodobles, copla y música tradicional.

El domingo por la mañana, el teatro llegará al parque Picasso con la obra infantil “¡Qué mosqueo de moscas!”, de la compañía Habichuela, a las 12:00 horas, una propuesta didáctica y divertida dirigida al público familiar.

Ya el lunes 6 de julio, el apartado Plazas y Patios de las Letras se trasladará a la Torre de los Anaya, donde se celebrará un recital poético y musical a cargo de la Asociación Homero, seguido de un concierto del dúo de guitarra Doble Roseta, con un repertorio centrado en compositores brasileños.