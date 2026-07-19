Éxito de participación y gran ambiente en la V Carrera Villa de Ledesma "Entre 2 luces"

Las calles de Ledesma volvieron a vibrar durante el pasado sábado con el mejor ambiente deportivo gracias a la celebración de la V Carrera Villa de Ledesma “Entre 2 Luces”. Una cita ya consolidada en el calendario local que combinó esfuerzo físico y el compañerismo.

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La prueba, que llenó de vida y color cada rincón de la villa, destacó por una organización impecable a cargo del Club Deportivo Bletirunners. Desde el Ayuntamiento de Ledesma se ha querido trasladar una felicitación pública al club por su gran trabajo, así como un profundo agradecimiento a todas las personas voluntarias, público y, por supuesto, a los propios participantes que hicieron posible una nueva edición cargada de ilusión.