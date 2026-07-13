Las calles más floridas de Juzbado se llevan su premio

El Ayuntamiento de Juzbado ha celebrado la entrega de 23 reconocimientos y galardones a los participantes en la tercera edición del Concurso de Calles Floridas, una iniciativa ya consolidada en el municipio que vuelve a invitar a vecinos y vecinas a transformar fachadas, balcones, patios y rincones visibles desde la vía pública en espacios llenos de flores, plantas y color.
El objetivo de esta propuesta participativa es seguir mejorando la imagen del municipio mediante la implicación directa de la comunidad, promoviendo al mismo tiempo la creación de entornos más verdes, saludables y agradables para vivir. Además del valor estético, el concurso destaca la importancia de las plantas y las flores para favorecer la biodiversidad, atraer insectos polinizadores y contribuir a un entorno más sostenible.
El jurado ha valorado aspectos como la creatividad de las propuestas, su integración estética, el empleo de especies vegetales autóctonas o locales, el ahorro de agua en el mantenimiento, el uso de materiales naturales o las medidas adoptadas para favorecer la presencia de insectos polinizadores. Así, en esta edición de 2026 se han repartido ocho premios, distribuidos entre los 5 galardones del jurado y los 3 del jurado popular. La entrega de premios tuvo lugar durante las fiestas de verano frente al Bar Restaurante El Toral y cada una de las candidaturas recibió una placa conmemorativa y un diploma.
Los premios populares han sido para el Bar El Toral y Plaza Chica que se han llevado el primer premio, Ruth y Jesús el segundo y Lidia García el tercero. En cuanto al premio del jurado, el primer premio ha sido para Consolación Fagúndez, el segundo para Isa y Jesús y Quini y Juan, mientras que el tercer premio es para Pilar y Queti y Domi y Jose. El premio infantil ha sido para El jardín de la Fantasía.