Las calles más floridas de Juzbado se llevan su premio

El Ayuntamiento de Juzbado ha celebrado la entrega de 23 reconocimientos y galardones a los participantes en la tercera edición del Concurso de Calles Floridas, una iniciativa ya consolidada en el municipio que vuelve a invitar a vecinos y vecinas a transformar fachadas, balcones, patios y rincones visibles desde la vía pública en espacios llenos de flores, plantas y color.

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Juzbado Premio Calles Floridas (3)

El objetivo de esta propuesta participativa es seguir mejorando la imagen del municipio mediante la implicación directa de la comunidad, promoviendo al mismo tiempo la creación de entornos más verdes, saludables y agradables para vivir. Además del valor estético, el concurso destaca la importancia de las plantas y las flores para favorecer la biodiversidad, atraer insectos polinizadores y contribuir a un entorno más sostenible.

El jurado ha valorado aspectos como la creatividad de las propuestas, su integración estética, el empleo de especies vegetales autóctonas o locales, el ahorro de agua en el mantenimiento, el uso de materiales naturales o las medidas adoptadas para favorecer la presencia de insectos polinizadores. Así, en esta edición de 2026 se han repartido ocho premios, distribuidos entre los 5 galardones del jurado y los 3 del jurado popular. La entrega de premios tuvo lugar durante las fiestas de verano frente al Bar Restaurante El Toral y cada una de las candidaturas recibió una placa conmemorativa y un diploma.

Juzbado Premio Calles Floridas (1)

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