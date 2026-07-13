La carrera "Entre 2 Luces" abre las actividades de verano de Ledesma este sábado

El Ayuntamiento de Ledesma ha diseñado una amplia agenda de actividades para los meses de julio y agosto, dirigida a vecinos y visitantes de todas las edades. La programación arrancará el sábado 18 de julio con la carrera "Entre 2 Luces" a las 20:00 horas desde la Plaza de la Fortaleza, seguida al día siguiente por la festividad de El Carmen, que incluye la procesión con la imagen de la virgen hasta la ermita por la tarde.

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El mes continuará con propuestas teatrales como "El gran Calibán" de Alua Teatro en el Anfiteatro San Nicolás el 21 de julio, y música en directo con "Históricos con Jazz" de Sheila Blanco en el Castillo el 22 de julio. Los aficionados al deporte y las actividades infantiles tendrán una cita el 23 de julio con paddle surf en los chiringuitos y la actividad "Reciclando cuentos" en las piscinas municipales. Santiago Apóstol tendrá su propia celebración el día 25, dando paso a la "Noche de Autores" en la terraza de la biblioteca el lunes 27 de julio. Los días 28 y 29 llegará la obra "Peter y la Capitana Hook" al Auditorio Municipal, mientras que el día 30 la Plaza de Toros acogerá la "Teteo Party", un evento enmarcado en el Festival Estrellas en Ledesma. El mes cerrará con las celebraciones del Minicorpus los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto.

El mes de agosto continuará con un fuerte componente musical y de entretenimiento, destacando las citas del Festival Estrellas en Ledesma en la Plaza de Toros, que incluirán el humor de David Domínguez con "El raro de los 90" el 4 de agosto, y los conciertos de Ana Torroja el 5 de agosto, el II Festival de la Rumba el día 6, Duncan Dhu el 7 de agosto y Pablo López el domingo 9 de agosto. Entre medias, el sábado 8 de agosto se celebrará la tradicional "Noche en Vela" en el conjunto histórico de la localidad, uno de los eventos más especiales y esperados por los vecinos y los cientos de visitantes que disfrutan del encanto del patrimonio artístico de Ledesma a la luz de las velas.

La programación deportiva y de aventura regresará con piraguas y paddle surf los días 4, 11 and 20 de agosto, además de hinchables acuáticos el día 13 en las piscinas y una gymkhana con juegos de agua el 19 de agosto en el campo de fútbol "Los Cardos", jornada que cerrará con la proyección de la película "Nevenka" en la Sala Agustín Tocino. La quincena central de agosto contará también con la final del torneo de futbito y un "Survival Zombie" el sábado 15, la Fiesta de Santa Elena el martes 18 en su plaza homónima, magia con el Gran Guille Barru el día 25 en los Jardines del Potro, el teatro "El bufón jubilado" el 26 de agosto en el Anfiteatro San Nicolás y, para cerrar el mes, la Feria del Pincho el sábado 29.