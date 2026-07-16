El I Festival de Artes Escénicas José David Redondo reúne teatro, magia y talento en Ledesma durante el mes de julio

Ledesma se prepara para vivir una nueva cita con la cultura con la celebración del I Festival de Artes Escénicas José David Redondo, una iniciativa que nace con el objetivo de convertir el municipio en un punto de encuentro para el teatro, la magia y las artes escénicas durante el mes de julio de 2026.

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El festival ofrecerá una programación variada con propuestas para disfrutar de diferentes disciplinas artísticas, reuniendo a reconocidos nombres del panorama escénico y acercando al público espectáculos únicos en un entorno especial.

La programación comenzará El 24 de julio a las 22:30 horas será el turno de Pepe Viyuela con su espectáculo “Encerrona”, una de las propuestas más destacadas de la programación, donde el reconocido artista combina humor, teatro y reflexión a través de una puesta en escena cercana y personal.

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La jornada del 25 de julio a las 22:30 horas estará protagonizada por El Brujo, con “Autobiografía de un yogui”, una obra basada en la espiritualidad y la experiencia vital, que promete una noche de teatro diferente y llena de sensibilidad.

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El festival cerrará su primera edición el 26 de julio a las 22:00 horas con la magia de Jorge Blass y su espectáculo “La magia de Jorge Blass”, una propuesta visual que llevará al público a descubrir el lado más sorprendente del ilusionismo.

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Todos los espectáculos tendrán lugar en la Terraza del Soho de Ledesma, un espacio elegido para disfrutar de las artes escénicas al aire libre y en un ambiente especial.

La venta de entradas estará disponible a través de todoledesma.com y en el Bar del Soho.

Con esta primera edición, el Festival de Artes Escénicas José David Redondo nace con la intención de sumar una nueva propuesta cultural al calendario de Ledesma, apoyando la creación artística y ofreciendo al público una programación de calidad.