Dos heridos en el tradicional traslado de toros en las fiestas de Ledesma

Las fiestas de Ledesma continúan durante este sábado tarde con el tradicional traslado de los toros a la plaza desde el Prao de la Villa, una cita que ha reunido a numerosos vecinos y que se ha saldado con dos heridos.

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Durante el recorrido, un mozo ha sufrido una lesión en el tobillo tras un percance en la carrera, siendo atendido en el lugar por los servicios sanitarios.

Por otro lado, un caballista ha caído de su montura en el transcurso del encierro y tiene distintos politraumatismos. El caballo ha sido alcanzado por los astados, por lo que ha sido necesaria la atención veterinaria y su posterior intervención quirúrgica debido a la gravedad de las heridas.

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