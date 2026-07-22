Mikel Erentxun vuelve a Salamanca: “Sé que es la última gran gira que voy a hacer en mi vida y cada concierto es una fiesta”

Cuarenta y dos años de canciones, kilómetros y éxitos que corean varias generaciones acompañan a Mikel Erentxun en su llegada a Ledesma este 7 de agosto. El cantante donostiarra ofrecerá en la villa uno de los conciertos de su gira del 40 aniversario de Duncan Dhu, DD40. Sobre el escenario de la plaza de toros, Erentxun, guitarra en mano y sombrero en la cabeza, hará cantar al público sus grandes éxitos y los emocionará con esas canciones que llenaron sus nueve discos de estudio y que muchos redescubrirán. Su ultimo concierto en Salamanca fue en 2016, durante las ferias y fiestas, en la Plaza Mayor.

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Con tantos años a las espaldas cantando en todo tipo de conciertos, en este momento ¿disfrutas más los grandes eventos o lo que son más íntimos?

Tengo la suerte de disfrutar de todo, de un estadio de fútbol y de un café bar, pero con el tiempo, digamos que mi formato favorito son las salas de aforo medio. Salas, teatros o sitios de capacidades de entre 500 o 1.000 personas como mucho. Ahí es donde mejor me defiendo. Luego sí vas a una plaza de toros y hay 15.000 personas te produce mucho placer haber metido a tanta gente, pero cuando son aforos muy grandes como la plaza de Salamanca, por ejemplo, no tienes el control del público. Cuando el concierto es más limitado, les ves las caras y yo al menos tengo más control y dialogo más con el público.

"Esta va a ser la gira más larga que he hecho en mi vida" Después de la separación del grupo, vuelves a Duncan Dhu para hacer una gira del 40 aniversario, pero se está alargando un poco. ¿Eso es que la estás disfrutando?

Un poco mucho… Esto no iba a ser ni gira, iban a ser unos cuantos conciertos el año pasado, que era cuando se cumplía la efeméride, pero la idea no era hacer ninguna gira, entre otras cosas, porque Diego no quería sumarse a la aventura. Es decir, esto no es Duncan Dhu, es Mikel Erentxun haciendo canciones de Duncan Dhu. Como no era Duncan Dhu yo ya casi tenía mi disco preparado y dijimos, bueno, entre la preparación del disco nuevo vamos a hacer unos cuantos conciertos celebrando este 40 aniversario. La cosa se nos fue de las manos. Se va a convertir en la gira más larga que he hecho en mi vida, va a ser una gira de dos años y pico, porque esto acaba en finales de enero del año que viene.

¿Qué te está regalando esta gira?

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A mi edad ya no pensaba que iba a volver a hacer una gira de estas dimensiones con una producción grande, con grandes aforos y muchos festivales. Desde hace muchos años mi circuito es otro. Entonces, de repente, abrazar una gira de estas dimensiones pues está siendo guay, pero yo sé que este no es mi hábitat, en cuanto se acabe el último concierto, que es en el Movistar Arena en Madrid el año que viene, yo vuelvo a ser Mikel Erentxun con mi nuevo disco y vuelvo otra vez a las salas pequeñas y a los teatros. Entonces estoy disfrutando a tope porque sé que es la última gran gira que voy a hacer en mi vida y cada concierto es una fiesta.

Aunque en el escenario solo está Mikel Erentxun, ¿es un concierto de Duncan Dhu?

Claro, es la música, es la voz de Duncan Dhu. No está Diego, con lo cual, no está la magia de ser la banda original, pero se le parece mucho.

Miramar Gauak 2026 29.05.26 807 © Jokin Fernández (1)

En los conciertos de esta gira, ¿echas de menos mirar al lado y verlo en el escenario?

A Diego siempre le echo de menos, incluso cuando voy como Mikel Erentxun. Diego es como mi hermano, tengo una relación maravillosa con él y cuando canto sus canciones siempre pienso en él. Está muy presente porque la mitad del repertorio es suyo y de hecho siempre hacemos alguna mención. Sí que le echamos de menos.

Quien vaya a verte a Ledesma, ¿qué tipo de concierto va a poder disfrutar?

Digamos que va a haber un poco de todo. Evidentemente es un concierto centrado en Duncan Dhu y van a estar todos los éxitos que la gente espera escuchar. No va a faltar ni uno, pero también metemos muchas canciones de Duncan Dhu no tan conocidas, que a mí son las que más me gusta tocar y que son las que vamos rotando de concierto en concierto. Hemos montado un montón de canciones y tocamos las 12 o 14 que nunca fallan y luego hay otras 12 que van cambiando.

Presentamos canciones de discos no tan conocidos, canciones que solo conocen los muy fans y el público que va que va a ir a escuchar ‘En algún lugar’, ‘Cien gaviotas’ o ‘Esos ojos negros’ va a descubrir canciones que a lo mejor no conoce, y a mí eso me gusta porque se acerca un poco más a como yo entiendo un concierto.

¿No da un poco de rabia que haya canciones muy, muy buenas vuestras que son mucho menos conocidas que otras no tan redondas que se convirtieron en un gran éxito?

Sí, es que la música no es matemáticas ¿Por qué una canción se convierte en éxito y otra no? Yo llevo ya más de 40 años y todavía no lo sé. Porque efectivamente yo sé que, tanto Diego como yo, hemos hecho canciones mejores que los grandes éxitos de Duncan Dhu, pero por una cosa o por otra no han funcionado. También el tiempo engrandece las canciones, las convierte en himnos y cuando los éxitos fueron muy grandes en los 80, ahora ya 40 años después son himnos y trascienden. Hay mucha gente que no sabe quién es Duncan Dhu, que no sabe quién soy yo, que no me pone cara, pero de repente empieza a sonar ‘Cien Gaviotas’ y saben la letra. Eso es lo más grande que le puede pasar a uno. También puedes leerlo desde el lado de la frustración de decir, joder, he hecho ya 30 discos y creo que mis últimos discos con los mejores de mi carrera, pero han tenido muchísimo menos éxito comercial que los primeros. Y eso también es un poco frustrante.



"He hecho ya 30 discos y creo que mis últimos discos son los mejores de mi carrera" ¿Qué sientes cuando ves a un chaval coreando uno de los esos himnos que ha trascendido varias generaciones?

Eso es muy bonito ¿no? Ver cómo las canciones han pasado de padre a hijo. El año pasado, por ejemplo, hicimos muchos festivales de verano con bandas muy punteras, jóvenes que arrastran a mucha gente y es donde más vimos esto. Estábamos tocando delante de Viva Suecia o de un grupo como Arde Bogotá, que arrastran mucha gente y ves a la gente joven con la camiseta de su grupo en primera fila y nos están viendo y están disfrutando y tal, pero de repente llegan las tres cuatro canciones más conocidas y se ponen a bailar y a cantar. Y eso está guay porque es como que cambias de generación. Renovarse es lo mejor que uno le puede pasar.

Y ya que los mencionas, como ves a estos grupos como Viva Suecia o Arde Bogotá… ¿hay buen feeling?

Sí, yo tengo muy buen feeling con los dos que te he mencionado, tengo muy buena relación. Nos hemos conocido muy recientemente, bueno, algunos porque realmente son muy recientes como Arde Bogotá, pero a mí me llena de satisfacción que bandas que hacen rock and roll estén llenando estadios. Están en mi equipo. Está la música urbana, tipo Bad Bunny y similares que tiene un éxito brutal, pero que no es mi equipo. A mí me gusta ver grupos afines a lo que hago yo, ver que también tienen su espacio y también llenan.

Imagino que más en el caso del rock que llevaba una temporada en la que nadie había recogido el testigo con gran repercusión…

Sí, los viejos dinosaurios siguen arriba haciendo giras de mucho éxito. Loquillo, que todavía llena, Bunbury qué te voy a contar, Iván Ferreiro, que está haciendo una gira de mucho éxito, Leiva … pero de repente salen grupos como Arde Bogotá, Alcalá Norte... savia nueva. A mí eso me alegra muchísimo.

Decías que por esta gira has dejado en espera un nuevo proyecto, ¿tienes ya fecha para publicar disco?