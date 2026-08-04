Si quieres disfrutar al máximo de la Noche en Vela de Ledesma, sigue estos consejos

Ledesma celebrará el próximo sábado uno de los eventos más bonitos de todo el año y que mejor acogida tiene. Cientos de personas disfrutarán en la localidad de la Noche en Vela, una experiencia única, llena de música y magia por las bonitas calles de la villa que comenzará a las 22.45 horas y se prolongará hasta las 01.15 de la madrugada.

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Si quieres disfrutar al máximo de esta experiencia, el Ayuntamiento de Ledesma hace unas recomendaciones que te permitirán vivir una noche mágica.

Estas son que acudas con ropa blanca, ya que esto contribuye a crear una atmósfera única. Además piden respetar las velas y la decoración, disfrutar en silencio cuando esto se requiera así como respetar le trabajo de los artistas y voluntarios.

También recomiendan pasear sin prisas y dejarte sorprender en cada calle, así como utilizar calzado cómodo ya que hay calles empedradas.