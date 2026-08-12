Fallece Jose María Lomo Garrote, reconocido traumatólogo salmantino y jefe médico del Real Valladolid

El reconocido médico Jose María Lomo Garrote ha fallecido durante la jornada de este miércoles, 12 de agosto, según ha comunicado en sus redes sociales el Real Valladolid Club de Fútbol, del que fue jefe del servicio médico durante casi diez años.

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Rotos de dolor, lamentamos profundamente tener que comunicar la noticia del fallecimiento del doctor Jose María Lomo Garrote.



Jose era un profesional extraordinario, de los mejores de España en su especialidad. Pero por encima de todo era una buena persona. Alguien que siempre… pic.twitter.com/9KUYdM0Nfk — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 12, 2026 Muy conocido en el mundo deportivo, el club ha dedicado unas palabras de reconocimiento a la gran trayectoria del facultativo salmantino, especializado en Traumatología y Cirugía Ortopédica.

El equipo vallisoletano explicaba en redes sociales que “Jose era un profesional extraordinario, de los mejores de España en su especialidad. Pero por encima de todo era una buena persona. Alguien que siempre estaba dispuesto a ayudar con una cálida y serena sonrisa”.