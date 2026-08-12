Un motorista resulta herido tras colisionar con un coche en la carretera de Doñinos

Un motorista ha resultado herido poco antes de las seis y media de la tarde de este miércoles al colisionar con un coche en la carretera de Doñinos, en la CL-517.

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El hombre de unos 60 años se quejaba de un golpe en la pelvis y el pecho, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, desde donde se ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.