Un motorista resulta herido tras colisionar con un coche en la carretera de Doñinos

Un motorista ha resultado herido poco antes de las seis y media de la tarde de este miércoles al colisionar con un coche en la carretera de Doñinos, en la CL-517.
El hombre de unos 60 años se quejaba de un golpe en la pelvis y el pecho, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, desde donde se ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.
El accidente se ha producido en el punto kilométrico 0,200 de esta vía, sentido Doñinos. Hasta allí se ha desplazado también una patrulla de la Guardia Civil para controlar el tráfico al producirse estrechamientos en la vía, según figura en el mapa de la Dirección General de Tráfico.