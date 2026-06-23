Salamanca aumenta un 2,67 por ciento el número de viajeros y un 4,89 por ciento en las pernoctaciones

Durante el mes de mayo de 2026, 62.471 viajeros visitaron la ciudad de Salamanca, según los datos recogidos en la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra representa un incremento del 2,67 por ciento con respecto al mes anterior, tal y como apunta el consistorio de la capital del Tormes. En lo referente a su procedencia, se alojaron en los hoteles de la ciudad 36.210 viajeros nacionales y 26.261 viajeros internacionales.

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Así, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros durante el cuarto mes de 2026 fueron 101.924, un 4,89% más que en abril. La estancia media de los viajeros que vinieron a Salamanca durante mayo se sitúa en las 1,63 noches. La estancia de los viajeros españoles se sitúa en 1,69 noches y la de extranjeros en 1,56.

El nivel de ocupación fue, durante mayo de 2026, de una media del 54,89 por ciento, llegando al 70,98 por ciento los fines de semana. Según explican, la tarifa media diaria por habitación en mayo de 2026 fue de 80,39 euros, superior a los 72,47 euros registrados en mayo de 2025. Con respecto al acumulado anual, de enero a mayo se han alojado en establecimientos hoteleros 252.705 viajeros.

Los viajeros nacionales en estos cinco meses fueron 160.851 y los viajeros internacionales fueron 91.854.

Con respecto a las pernoctaciones acumuladas de enero a mayo de 2026, se realizaron 409.824 pernoctaciones, de las cuales 265.208 fueron nacionales, mientras que las internacionales alcanzan las 144.616 estancias.

En cuanto a la relación de estos datos con los de la totalidad de Castilla y León, el resultado es positivo para la capital del Tormes, ya que esta mantiene la situación de líder en recepción de viajeros y pernoctaciones. En concreto, los viajeros que han llegado a la ciudad representan el 12,68 por ciento de los que llegaron en mayo a toda Castilla y León. En el caso de las pernoctaciones esta cifra sube al 12,38 por ciento.

Además, la subida que presenta Salamanca contrasta con los hoteles de Castilla y León, que registraron 823.380 pernoctaciones durante el pasado mes de mayo, lo que supone un descenso del 3,19 por ciento en comparación con el año anterior, cuando la cifra fue de 850.580 personas.

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