La iglesia de San Juan de la Cruz será el escenario para el evento organizado por la Red de Ciudades Teresianas

La poesía y música de “Senderos del Alma” llegará el día del Carmen a Alba de Tormes

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La iglesia de San Juan de la Cruz, será el escenario el próximo 16 de julio, a las 22 horas, del concierto poético-musical “Teresa de Jesús: Los Senderos del Alma”. Esta propuesta artística “une música, palabra y emoción en una experiencia única”, según sus organizadores.

El evento está organizado conjuntamente por la Red de Ciudades Teresianas 'Huellas de Teresa', el Ayuntamiento de Alba de Tormes, en colaboración con la orden carmelita descalza.

La iniciativa busca convertir el templo albense en un espacio de recogimiento y escucha, permitiendo al público adentrarse en el mundo interior y el legado espiritual de Santa Teresa de Jesús a través de un lenguaje contemporáneo y accesible.

A lo largo de la representación, interpretada por un cuarteto musical, la música en directo, los textos poéticos y la narración irán tejiendo un recorrido por algunos de los momentos más significativos de la vida de la santa.

El elenco está compuesto por la soprano María Crespo, el tenor Alberto Porcell, el pianista Rubén Fernández y el violonchelista Matías Castro. La voz del narrador José M. Martín guiará al público a través de unos poemas, guion y coordinación que corren a cargo de José M. Muñoz Quirós.

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