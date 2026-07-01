Las Olimpiadas Castilla y León Digital llegan de nuevo a Alba de Tormes este verano durante los días 16 y 17 de julio. Tras reunir a más de 70 menores en julio y a una docena en septiembre el pasado año 2025, el municipio se prepara para revivir esta experiencia gratuita los próximos días 16 y 17 de julio, de 9:00 a 14:00 horas. Según explican desde el consistorio, la actividad, que se desarrollará en la Casa Molino, ubicada en el número 3 de la calle Alcázar, es totalmente gratuita.

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Este año 2026, además, las plazas están limitadas a 14 y la edad para participar oscila entre los 9 y los 14 años incluidos. Además, dicha convocatoria está abierta tanto para los jóvenes de la villa ducal como para los de cualquier punto de Castilla y León.

Alba de Tormes acogerá de nuevo las Olimpiadas CyL Digital - Ayuntamiento de Alba de Tormes

En este sentido, José García, concejal de Nuevas Tecnologías y Redes Sociales, ha informado de que, a lo largo de las dos jornadas, los participantes desarrollarán competencias elaborando diseños con herramientas digitales y diseñando medallas en impresión 3D. Por otro lado, los asistentes aprenderán a programar videojuegos y competirán en pruebas de 100 metros lisos con sensores o tiro digital.