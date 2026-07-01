Alba de Tormes acogerá de nuevo las Olimpiadas CyL Digital

Las Olimpiadas Castilla y León Digital llegan de nuevo a Alba de Tormes este verano durante los días 16 y 17 de julio. Tras reunir a más de 70 menores en julio y a una docena en septiembre el pasado año 2025, el municipio se prepara para revivir esta experiencia gratuita los próximos días 16 y 17 de julio, de 9:00 a 14:00 horas. Según explican desde el consistorio, la actividad, que se desarrollará en la Casa Molino, ubicada en el número 3 de la calle Alcázar, es totalmente gratuita.
Este año 2026, además, las plazas están limitadas a 14 y la edad para participar oscila entre los 9 y los 14 años incluidos. Además, dicha convocatoria está abierta tanto para los jóvenes de la villa ducal como para los de cualquier punto de Castilla y León.
En este sentido, José García, concejal de Nuevas Tecnologías y Redes Sociales, ha informado de que, a lo largo de las dos jornadas, los participantes desarrollarán competencias elaborando diseños con herramientas digitales y diseñando medallas en impresión 3D. Por otro lado, los asistentes aprenderán a programar videojuegos y competirán en pruebas de 100 metros lisos con sensores o tiro digital.
Las plazas, según apunta el Ayuntamiento, se asignarán por orden de solicitud. Estas inscripciones, por su parte, pueden realizarse llamando al teléfono 900 909 752 en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas; mientras que los sábados la franja horaria es de 10:00 a 14:00 horas. En caso de preferir una inscripción digital, los interesados podrán apuntarse a través de la web cyldigital.es