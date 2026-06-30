Alba de Tormes acoge un concierto sinfónico-coral gratuito

El próximo viernes, 3 de julio, a las 21:30 horas, la Basílica de Santa Teresa de Alba de Tormes acogerá un gran concierto sinfónico-coral protagonizado por la Banda de Música de Alba de Tormes, el coro Kyria de la Escuela Municipal de Música de Alba y el coro Della Pietà de Salamanca. La cita reunirá en un mismo escenario a formaciones consolidadas del municipio y de la capital, en un espacio de gran valor histórico y religioso para la comarca.

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El concierto se enmarca dentro de la programación del Verano Cultural 2026 y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Alba de Tormes.

El programa estará centrado principalmente en la música de grandes compositores rusos, ofreciendo al público un recorrido por algunas de las páginas más emblemáticas del repertorio sinfónico y coral. Entre ellas destaca la célebre "Obertura 1812" de Piotr Ilich Chaikovski, una obra de gran espectacularidad que suele interpretarse con grandes masas orquestales y corales por su potencia sonora.

Asimismo, se interpretarán diferentes coros que aportan contraste y riqueza tímbrica, como "El coro de mozas" de "Eugene Oneguin" y el coro de "La patita en el mar" de "Oprichnik", ambas óperas de Chaikovski. El concierto incluirá también las vibrantes Danzas polovtsianas de Aleksandr Borodín, una de las piezas más reconocidas del repertorio ruso por su intensidad rítmica y colorido orquestal, así como el evocador coro de "Rusalkas" de "Noches de mayo" del compositor Nikolái Rimski-Kórsakov, que transportará al público a un mundo de leyenda y lirismo.

El concierto estará dirigido por Mario Vercher Grau, encargado de cohesionar la parte instrumental con todo el amplio conjunto de intérpretes. La preparación coral correrá a cargo de las directoras Diana Fernández y Rosa García, responsables del trabajo musical de los coros participantes y de la coordinación de las voces en un programa exigente tanto a nivel técnico como expresivo.

La entrada es gratuita hasta completar aforo.