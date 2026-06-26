Alba de Tormes reforzará su plantilla de Policía Local tras la clausura del curso de formación básica en Ávila

La directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, Irene Cortés, ha clausurado la 48 edición del Curso de Formación Básica para policías locales. Este acto marca el final de la fase teórica para 45 aspirantes de toda la comunidad, entre los que se encuentran los futuros agentes que se incorporarán próximamente a la plantilla de la Policía Local de Alba de Tormes para reforzar la seguridad del municipio.

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Los candidatos consiguieron su plaza tras superar la fase de oposición convocada en su día por el Ayuntamiento de Alba de Tormes, en un proceso compartido con otras localidades como Ávila, Briviesca, León, Segovia, Terradillos y Valladolid. Desde entonces, los alumnos han convivido y se han preparado en la Escuela Nacional de Policía de Ávila para superar este curso, que tiene carácter obligatorio para poder acceder a la escala funcionarial.

Durante su estancia en la escuela abulense, los futuros policías de Alba de Tormes han completado un exigente programa de 619 horas lectivas. A lo largo de este periodo, han tomado contacto con sus futuras funciones a través de módulos especializados en tráfico y seguridad vial, funciones jurídico-policiales, policía judicial y derecho penal. También se han instruido en materias de policía asistencial y comunitaria, urgencias sanitarias, técnicas de tiro, defensa personal y prevención ciudadana.

Para hacer posible esta preparación, la Junta de Castilla y León ha invertido un total de 77.500 euros a través de la Agencia de Protección Civil y Emergencias. Este presupuesto ha cubierto desde el material didáctico y el servicio de lavandería hasta los honorarios del equipo docente, el cual ha estado integrado por 53 profesores de alta cualificación procedentes de la propia Escuela Nacional de Policía, la Universidad, la Judicatura y diversos Cuerpos de Policía Local de la región.

Tras la clausura de este periodo formativo, los aspirantes destinados a Alba de Tormes afrontan ahora la recta final del proceso. De manera inminente, comenzarán una fase de prácticas de al menos 300 horas de duración en el propio ayuntamiento albense. Una vez superado con éxito este periodo de trabajo tutorizado en las calles de la villa ducal, se integrarán definitivamente y de forma oficial en la plantilla municipal.

De cara al futuro a corto plazo, el Consejo de Gobierno ya mira a las próximas promociones, puesto que la Agencia de Protección Civil y Emergencias gestiona actualmente el proceso selectivo unificado de 2026. Esta nueva convocatoria, publicada recientemente en el BOCYL y en el BOE, ofertará 143 plazas de agentes para cuarenta ayuntamientos de la Comunidad. El plazo de presentación de solicitudes concluirá el próximo 1 de julio, y los seleccionados ocuparán las aulas de la escuela de Ávila en enero de 2027 bajo un modelo de oposición y elección de destino en acto público.