Alba centra su programación estival en el eclipse

El Ayuntamiento de Alba de Tormes arranca las actividades de este fin de semana dentro de su programación estival, ofreciendo propuestas que fusionan música y bienestar de forma accesible. Estas citas forman parte de la gran oferta cultural y de ocio denominada "Alba Eclipsa", una campaña especial que arranca mañana y se prolongará hasta el próximo 12 de agosto, día del esperado eclipse solar.

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Para este ciclo, que se une al ya rico patrimonio y entorno natural de la villa ducal, se ha editado un folleto explicativo que incluye certamen de pintura, cine, visitas guiadas y sesiones divulgativas para ver el eclipse, reparto de gafas, así como la programación especial para ese día que contará con Dj y photocall y chocolatada y será presentada oficialmente el día 22 en el teatro de la Villa.

La primera gran cita será este viernes, 3 de julio, a las 21:30 horas en la Basílica neogótica inacabada de Santa Teresa. El templo acogerá el concierto "Románticos Rusos", un espectáculo sinfónico-coral con cerca de 150 intérpretes en escena con la Banda de Música de Alba de Tormes, Kyria y el Coro Della Pietà, en homenaje a los grandes maestros rusos.

El sábado, 4 de julio, el protagonismo se traslada al plano deportivo con las sesiones Alba Sport Summer Sessions. La Plaza del Peregrino albergará una jornada de entrenamiento funcional abierta, gratuita y sin inscripción previa. Las sesiones se dividirán por intensidad: una suave de 09:00 a 10:30 horas y otra intensa de 10:30 a 12:00 horas.

Estas citas marcan el inicio de un verano cultural con importantes hitos detallados en el folleto promocional. Entre las propuestas destaca la actuación de Rafael Álvarez "El Brujo" el 17 de julio con su obra "La luz oscura", a las 21 horas. Asimismo, la agenda incluirá el 26 de julio un montaje teatral dedicado a San Juan de la Cruz protagonizado por Denis Rafter.

Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo. Para la actuación de "El Brujo", la reserva previa se gestiona en la Oficina de Turismo presencialmente o en el teléfono +34 618 74 65 13. Se aceptará un máximo de 3 pases por petición, indicando nombre, teléfono y DNI. Habrá además un stock libre en taquilla antes de la función.