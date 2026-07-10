Gran inversión para reducir el calor en el centro Julián Sánchez 'El Charro'

Mejora del flujo de aire para una mayor eficiencia

Otra de las mejoras propuestas es la reubicación del circuito de retorno de la climatización del pabellón, de manera que el flujo de aire permita llenar todo el espacio, mejorando su difusión.

Por un lado, se procederá a la reubicación de los conductos de retorno, de manera que el flujo del aire de climatización llene todo el espacio; y por otro lado, la instalación de desestratificadores que mejoren el confort en las zonas bajas. También se instalarán en el salón de actos para mejorar el confort de este espacio.