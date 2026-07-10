Gran inversión para reducir el calor en el centro Julián Sánchez 'El Charro'

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado el procedimiento para licitar los trabajos de mejora del consumo energético y del confort térmico en el Centro Municipal Integrado (CMI) Julián Sánchez ‘El Charro’, que permitirá que las más de 150.000 personas usuarias de este centro, tanto del pabellón deportivo como de los servicios municipales y del salón de actos, podrán disfrutar de un entorno más agradable, sostenible y eficiente.
Al mismo tiempo, se podrá conseguir un ahorro de 16.000 euros al año, dando continuidad a las mejoras ya acometidas en la cubierta con la instalación de placas solares y parábolas térmicas.
Una segunda piel con toldos, nueva caldera y cambio del flujo del aire
Esta ‘segunda piel’ de El Charro afianza a Salamanca a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y del uso de soluciones bioclimáticas y tecnológicas para mejorar la salud urbana y, por tanto, la calidad de vida en la ciudad. El centro municipal Julián Sánchez ‘El Charro’ es un edificio singular, con una gran fachada acristalada de muro cortina que provoca un incremento de temperatura notable por la insolación, así como grandes pérdidas energéticas cuando no recibe la luz solar. A través de soluciones bioclimáticas y un sistema tecnológico de control y supervisión en tiempo real, se mejorará la situación actual.