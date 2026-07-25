Los bomberos de la Diputación de Salamanca continúan trabajando en la provincia de Ávila dentro del operativo desplegado para hacer frente al incendio forestal declarado en Burgohondo, que permanece activo y sin estabilizar.

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El dispositivo salmantino salió a primera hora de la mañana, a las 6:00 horas de este viernes, con destino al incendio, tras la solicitud de apoyo para reforzar las labores de emergencia. El primer contingente estuvo formado por 11 efectivos (un suboficial, dos cabos, dos bomberos y seis colaboradores) y contó con cinco vehículos, entre ellos tres autobombas forestales, una autobomba nodriza y un vehículo ligero de mando y coordinación.

En un primer momento, los bomberos salmantinos fueron destinados a la defensa del núcleo urbano de El Tiemblo. Sin embargo, la evolución del incendio, que está mostrando un comportamiento especialmente virulento e imprevisible, ha obligado a modificar las zonas de actuación, centrando ahora los trabajos en la protección de Cebreros y la urbanización Valsanmartín, dos áreas especialmente vulnerables.

Durante la pasada noche, los efectivos han trabajado en condiciones complicadas, con viento y altas temperaturas que están dificultando las labores de control y extinción del fuego.

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