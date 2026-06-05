Los vecinos de Villamayor volverán a manifestarse por los malos olores

La Plataforma Ciudamos Villamayor , que agrupa a los vecinos afectados por los malos olores y la implantación de plantas de biogás cerca de la localidad del alfoz, ha anunciado una nueva protesta para la próxima semana.

Tras mantener una reunión informativa sobre la situación de todos los procesos administrativos que tienen abiertos o con alegaciones contra la implantación de plantas de biometano en su entorno, los vecinos han acordado volver a salir a la calle a protestar para concienciar sobre este problema a autoridades y ciudadanos. Así, el próximo 9 de junio se reunirán en la puerta de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, en la calle Vergara, a partir de las 10.30 de la mañana.