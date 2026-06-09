Pitada y protesta de los vecinos de Villamayor por los olores en Salamanca

Los vecinos de Villamayor, apoyados por los de Tornadizos, han protagonizado en la mañana de este martes una sonora pitada frente a la delegación territorial de la Junta de Castilla y León. Su objetivo, visibilizar el problema de la implantación de plantas de biogás cerca de los municipios de la provincia con ejemplos como el de Villamayor, San Pedro de Rozados, Babilafuente, Castellanos de Villiquera o Cantaracillo.

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Entre sus peticiones, suspender todos los procesos abiertos para la implantación de plantas de biometano en la provincia hasta que se revise la normativa y exigir la dimisión del delegado territorial, Eloy Ruiz.

“Llevamos años soportando malos olores que afectan a las y los vecinos de Villamayor, Salamanca, Doñinos y al resto del alfoz. Años escuchando promesas. Años esperando soluciones. Años viendo cómo nuestros derechos quedan relegados frente a otros intereses, principalmente políticos y económicos”, han asegurado.