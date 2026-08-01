Castilla y León, durante la tarde de este sábado, 1 de agosto, ha registrado seis de las diez temperaturas más bajas de todo el país. Marcando los termómetros los 9,1 grados, Navasfrías se ha convertido en uno de los lugares más frescos de España, tras los 7,8 de Sanabria, los 8,4 de Alto Campoo, los 8,7 de Vega de Urriellu y los 8,7 de Puerto del Pico.

Publicidad Publicidad

Además, cabe destacar que una de las rachas de viento máximas más altas registradas en el conjunto nacional también se encuentra en la provincia de Salamanca, en La Covatilla, donde a las 16:30 horas se alcanzaba los 58 kilómetros por hora.