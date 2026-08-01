Este sábado, 1 de agosto, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo pone en marcha el nuevo servicio municipal de prevención y control de pagas de roedores. En concreto, se trata del proyecto de "desratización, desinsectación, desinfección y prevención", correspondiente al lote 2 del contrato de servicios de lucha antivectorial, tal y como apuntan desde el consistorio.

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La prestación, gestionada desde la Delegación Municipal de Aseo Urbano ha sido adjudicada a la por un importe anual de 22.000 euros más IVA, lo que supone una inversión total de 26.620 euros. Este contrato entra en vigor este 1 de agosto de 2026 y se mantendrá hasta el 31 de julio de 2027, con posibilidad de prórroga durante un año adicional.

En este sentido, se llevarán a cabo 48 actuaciones al año, distribuidas en cuatro servicios mensuales, que se desarrollarán tanto de manera preventiva como en respuesta ante la aparición de focos concretos. Inicialmente, la empresa intervendrá en 25 espacios y dependencias municipales. En cambio, este servicio se podrá ampliar debido a peticiones tanto municipales como ciudadanas, que se podrán llevar a cabo a través de varios canales municipales disponibles.