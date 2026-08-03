El choque entre un turismo y un camión deja dos heridos a la altura de Arapiles

A las 15:17 horas, el Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido una alerta por el choque entre un camión y un turismo a la altura del municipio de Arapiles.

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En concreto, el suceso ha tenido lugar en la carretera DSA-106, en el cruce con la A-66 a la altura del municipio salmantino.

Tal y como informan desde el Servicio de Emergencias 1-1-2, el alcance ha provocado dos heridos, en concreto dos hombres de 20 y 25 años que que presentaban cortes de cristales.