Balance positivo tras las fiestas de San Juan de Sahagún, con la participación de más de 140.000 personas

El Ayuntamiento de Salamanca da a conocer una valoración positiva tras las fiestas por San Juan de Sahagún, cifrando en 140.000 las personas que han asistido a los eventos programados.

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Durante el fin de semana pasado se congregaron unas 30.000 personas en el recinto de La Aldehuela para ver a la orquesta Paris de Noia; otras 32 mil se dieron cita entre el 12 y el 14 de junio para disfrutar de los conciertos de Rafa Sánchez y El Arrebato; además de las 5.000 personas que asistieron a la entrega de las Medallas de Oro junto con la actuación de la cantante Tamara.

Gran expectación también tuvieron el espectáculo de fuegos artificiales, el Mercado colombino, así como la recreación de un campamento de los Tercios españoles junto con el estreno absoluto de ‘Reina Roja: a través de la pantalla’, el concierto de las Hogueras, el pasacalles de los tamborileros de la Escuela Municipal de Música y Danza a ritmo de la gaita y el tamboril, la ofrenda floral de la Asociación Cultural Agrupación Musical La Expiración, el concierto de la Orquesta de cuerda y Banda de la Escuela

Municipal de Música y Danza, el pasacalles de la Peña El Tamboril y los conciertos de Z! Live.