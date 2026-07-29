Ávila levanta las evacuaciones y confinamientos tras la estabilización del incendio de la Sierra Oeste

El incendio de la Sierra Oeste, que ha afectado a zonas de la provincia de Ávila y de la Comunidad de Madrid, se encuentra ya estabilizado, lo que ha permitido levantar todas las medidas de evacuación y confinamiento en los municipios abulenses afectados.

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Según ha recogido Europa Press, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado desde el puesto de mando de Navalcarnero que la decisión se ha tomado tras los informes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de los directores técnicos regionales. “Está técnicamente estabilizado”, ha señalado.

La evolución favorable del incendio llega después de una noche en la que no se registraron reproducciones y se pudo reducir la intensidad de las llamas, aunque los equipos de emergencia mantienen activo el dispositivo para vigilar posibles cambios en la situación.

En la Comunidad de Madrid continúan algunas restricciones de movilidad, con evacuaciones todavía activas en Valdemaqueda y Robledo de Chavela, además de varias urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa.

Grande-Marlaska ha explicado que el levantamiento definitivo de estas medidas dependerá de que se cumplan varios requisitos de seguridad, como que no haya nuevos focos durante 48 horas, no existan puntos calientes y las vías de acceso estén en condiciones adecuadas.

El incendio continúa bajo el nivel 3 de Emergencias, con coordinación estatal, mientras se evalúa la evolución del fuego para decidir una posible desescalada del operativo.