El gran incendio de Ávila también obliga a confinar al municipio de Las Navas del Marqués

Las Navas del Marqués ha tenido que ser confinado esta tarde por la evolución del incendio que sola la provincia de Ávila, tal y como ha decretado el mando único.

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Una comunicación que ha llegado a los vecinos de municipio a través del sistema de alertas de dispositivos móviles, además de los canales de difusión de la subdelegación de Gobierno en Ávila.

Con el municipio de Las Navas del Marqués, ya son cuatro localidades las que el incendio de la provincia de Ávila ha obligado a confinar.