Los trabajadores afectados por los incendios de Ávila y Madrid recibirán ayudas del Gobierno de España

El Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España aprobará este martes un real decreto ley de medidas de apoyo a los trabajadores que se vean afectados por catástrofes naturales. Entre ellas, se encuentran los incendios forestales que se están asaltando el territorio nacional este verano, como el acontecido en la provincia de Ávila registrado como el más grande de la historia de España.

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El texto, en el que se está aún trabajando, incluirá una serie de medidas que apoyará a los trabajadores que hayan sufrido las consecuencias de los incendios como, por ejemplo, aquellos que hayan sido evacuados.

Según fuentes del Ministerio de Trabajo recogidas por la agencia Europapress, algunas de las medidas planteadas son la duplicidad de los días de permiso por fallecimiento de un familiar hasta los diez días, un permiso laboral para quienes hayan sido evacuados aunque sus centros de trabajo funcionen con normalidad o una prestación nueva completamente a cargo del Ministerio.

Las medidas, en este sentido, están enfocadas a proteger a quienes no puedan trabajar por motivos emocionales derivados de las situaciones climáticas, ya que, según explica el Gobierno, aquellos afectados por situaciones específicas y tangibles ya tienen protección por otras vías, como ERTE de fuerza mayor o permisos.