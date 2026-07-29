El incendio de Burgohondo mantiene estabilizado su perímetro "tras una jornada favorable"

Los trabajos desarrollados durante este miércoles en el incendio forestal abulense de Burgohondo han permitido mantener controlado el perímetro del fuego durante toda la jornada, gracias a las labores de vigilancia y a la intervención sobre los focos que volvieron a reactivarse en distintos puntos del incendio, según ha informado el operativo de extinción en un comunicado recogido por la agencia Ical.

Publicidad Publicidad

Tal y como se informa en dicho comunicado, el control del perímetro fue "exhaustivo" por parte de todos los efectivos desplegados, lo que ha permitido "consolidar la evolución favorable del incendio tras varios días de intensa actividad".

Los equipos han centrado sus esfuerzos, según explican, en la vigilancia del perímetro y en el ataque inmediato a las reproducciones que fueron apareciendo a lo largo del día, con el objetivo de evitar que las altas temperaturas favorecieran nuevos avances del fuego.