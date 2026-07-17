La lectura sale a los parques de Salamanca con actividades gratuitas para familias

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha otro año más la actividad “Al aire libro”, una iniciativa que busca fomentar la lectura y ofrecer alternativas de ocio cultural en familia durante el verano.

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El concejal de Educación, Luis Sánchez Arévalo, ha visitado esta propuesta, que convierte los parques de la ciudad en espacios de lectura al aire libre con cuentacuentos, talleres y actividades creativas para niños y adultos.

Desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto, las familias podrán disfrutar de esta biblioteca portátil de lunes a viernes, de 11:30 a 13:30 horas. Durante julio la actividad se celebra en el parque San Francisco y en agosto se trasladará al parque de los Jesuitas para acercarla a más barrios de Salamanca.

Cada jornada comienza con un tiempo de lectura de libros para bebés, cuentos, cómics y libros informativos. Después se realizan sesiones de narración y talleres de creatividad en los que las familias reciben materiales para participar.