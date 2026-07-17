Un camión derriba una farola en la Cuesta del Carmen

Pasadas las 8:00 horas de este viernes un camión de mercancías ha colisionado contra una de las farolas ubicadas en la Cuesta del Carmen.

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Al parecer, el conductor se encontraba realizando una maniobra para estacionar cuando impactó contra una farola, derribando la parte superior de la misma. Como consecuencia del golpe, la luminaria cayó sobre la calle, dejando la vía cubierta de cristales y otros restos.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, que tomaron declaración al conductor para esclarecer las circunstancias del accidente.

Asimismo, operarios del servicio de limpieza acudieron para retirar los cristales y los restos de la farola.

Afortunadamente, el suceso se saldó sin heridos.