Los pueblos de Salamanca también vivirán el Mundial con pantallas gigantes

En unas 48 horas comenzará la final del Mundial y son muchos los pueblos de Salamanca que quieren vivirlo en la calle, con sus vecinos agrupados en torno a una pantalla gigante mandando toda su energía a la Selección Española de Fútbol que lucha por bordar su segunda estrella en la camiseta frente a Argentina.

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Algunos municipios ya han anunciado la instalación de una pantalla gigante que permita que sus vecinos se reúnan en la calle. Es el caso de Castellanos de Moriscos, que la pondrá en el Camino de Moriscos, junto al frontón desde las 20.00 horas. El único requisito es llevar una silla.

En Carbajosa el espectáculo comenzará con el inicio del partido, a las 21.00 horas una pantalla gigante en la Plaza Mayor.

En Doñinos de Salamanca el lugar elegido para disfrutar el partido será el Centro Polivalente de la localidad, es decir, a cubierto y en un recinto habitualmente utilizado para eventos y celebraciones.

Por su parte, Béjar repetirá la experiencia de la semifinal. Pantalla gigante en el parque de La Corredera desde las 20.00 horas con animación musical hasta que empiece el partido.

En La Vellés el ambiente festivo comenzará a las 19.30 en la pista cubierta del frontón, donde se pondrá una pantalla gigante para ver el partido y donde además habrá hinchables, fútbol gigante, pintacaras, merchadising para animar y música.

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