Investigadores internacionales abordan en la USAL los últimos avances en el estudio sobre los pigmentos vegetales

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez, ha inaugurado este miércoles el XII Taller Internacional sobre antocianinas y betalaínas, que se celebrará hasta el 17 de julio en la Hospedería Fonseca y está organizado por el Grupo de Investigación en Polifenoles de la USAL (GIP-USAL).

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En el acto de presentación de este evento, que se basa en la puesta en común de los avances en el estudio sobre los pigmentos vegetales de plantas y alimentos, Corchado ha estado acompañado por los catedráticos de Nutrición y Bromatología de la USAL y miembros del comité Organizador Local, Celestino Santos Buelga y María Teresa Escribano Bailón.

Tal y como apunta la USAL, la sesión plenaria de apertura ha corrido a cargo del profesor Olivier Dsngles, de la Unidad de Investigación SQPOV Universidad de Aviñón – INRAE de Francia. Así, este primer evento ha abierto el taller bajo el título 'La química multifacética de las antocianinas ilustrada mediante un recorrido desde la planta hasta el alimento y, finalmente, hasta el ser humano'.

Por su parte, este taller reúne a investigadores de todo el mundo en esta área, "ofreciendo una plataforma única para compartir y debatir los últimos avances científicos en el estudio de las antocianinas y las betalaínas".

Estos pigmentos vegetales, según detallan los expertos, abarcan casi todo el espectro visible, desde el amarillo y el naranja hasta el violeta y el azul. Además, "contribuyen no solo a los colores vivos de las plantas y los alimentos, sino también a funciones biológicas relevantes y a posibles beneficios para la salud".

Por este motivo, a lo largo de los años, se han dedicado importantes esfuerzos de investigación a comprender la biosíntesis, las propiedades, las bioactividades y las posibles aplicaciones de estos compuestos. En este sentido, este taller tiene como objetivo "fomentar la colaboración entre académicos y profesionales de la industria en estos temas, brindando una valiosa oportunidad para establecer contactos e intercambiar conocimientos".