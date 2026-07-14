La Universidad de Salamanca premia a los 103 estudiantes con las mejores notas de la PAU 2026 | Com. USAL

Los alumnos más destacados de Ávila, Salamanca y Zamora recibirán la matrícula gratuita en su primer curso de grado en la USAL tras lograr las mejores calificaciones en la Selectividad

La Universidad de Salamanca ha rendido homenaje este martes a los 103 estudiantes con las mejores calificaciones de la PAU 2026 en el distrito universitario de Salamanca. El acto, celebrado en el Paraninfo de las Escuelas Mayores, ha estado presidido por el rector, Juan Manuel Corchado, quien ha felicitado a los jóvenes por unos resultados que, según destacó, son fruto del esfuerzo y la dedicación.

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Durante la ceremonia se entregaron los diplomas a 73 de los alumnos premiados, mientras que el reconocimiento alcanza a un total de 103 estudiantes que obtuvieron las mejores notas en las pruebas celebradas el pasado mes de junio en los campus de Ávila, Salamanca y Zamora.

Como recompensa, todos ellos disfrutarán de la matrícula gratuita en el primer curso de cualquiera de las titulaciones de grado que ofrece la Universidad de Salamanca en sus campus de Salamanca, Ávila, Béjar y Zamora.

En esta edición de la Prueba de Acceso a la Universidad participaron 2.796 estudiantes, de los que 2.756 superaron los exámenes, lo que supone un porcentaje de aprobados del 98,57 %. Solo 40 alumnos no lograron superar la prueba.

Entre quienes aprobaron, 285 obtuvieron una calificación de sobresaliente, 1.463 alcanzaron el notable y 1.008 consiguieron un aprobado. La nota media de la fase general se situó en 7,48 puntos.

La Universidad también quiso reconocer el trabajo de los centros educativos de procedencia de los estudiantes distinguidos. En total, 36 de los 45 centros premiados estuvieron representados durante el acto y recogieron su correspondiente diploma.

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"Sois los mejores" En su intervención, Juan Manuel Corchado felicitó a los estudiantes y destacó que este reconocimiento simboliza la excelencia académica alcanzada durante su etapa educativa.