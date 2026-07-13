La colección “Memoria de mujer” de la Universidad de Salamanca, premiada por su compromiso con la igualdad

La colección editorial “Memoria de mujer”, perteneciente a Ediciones Universidad de Salamanca, ha sido galardonada en la categoría de “Institución más comprometida con las mujeres” en los XVI Premios Solidarios a la Igualdad. Este reconocimiento, otorgado por la Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación, se falló en Madrid el pasado 8 de julio.

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Fundada en 2015 por las investigadoras Josefina Cuesta Bustillo y María José Turrión García, “Memoria de mujer” nació como la primera colección de estudios de género de la USAL. Su propósito principal ha sido abordar el papel de las mujeres en la historia desde una rigurosa visión científica.

A través de un enfoque multidisciplinar, sus publicaciones abarcan campos tan diversos como la educación, la medicina, el derecho, la política y la comunicación, cubriendo un amplio arco cronológico que viaja desde la antigüedad hasta la época contemporánea.

Con una sólida trayectoria de 22 volúmenes publicados en apenas doce años, la colección se ha convertido en un referente imprescindible para la historiografía y los estudios feministas. El impacto de su labor ya se hizo notar en 2024, cuando obtuvo el Premio Nacional de Edición Universitaria a la Mejor monografía en Ciencias Jurídicas y Sociales por su obra colectiva Mujeres en guerra, exilio, dictadura (1936-1975).

El jurado de los Premios MDE ha valorado especialmente este compromiso social, su excelencia académica y su valiosa labor en la recuperación de la memoria histórica femenina.

Por su parte, la Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE), impulsora de estos galardones, celebra este año dos décadas de trayectoria dedicadas a defender los derechos de las mujeres y fomentar la igualdad a través de la educación y el liderazgo.

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