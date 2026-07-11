La institución cerró el curso 2025-2026 con 51 microcredenciales financiadas por el Plan Microcreds, 1.554 estudiantes matriculados y 1.345 certificaciones emitidas, consolidando además una oferta global de 78 microcredenciales con más de 2.100 participantes

La Universidad de Salamanca ha cerrado en el mes de junio la justificación del Plan Microcreds del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con el cumplimiento íntegro de los objetivos comprometidos, tanto en el número de acciones formativas desarrolladas como en el de certificaciones emitidas.

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Durante el curso 2025-2026, la Universidad implementó 51 microcredenciales universitarias en el marco de este Plan, en las que se matricularon un total de 1.554 estudiantes y que dieron lugar a la expedición de 1.345 certificaciones. Estos resultados avalan el desarrollo del programa y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el Ministerio.

A estos datos se suma el conjunto de la oferta de microcredenciales de la Universidad de Salamanca, que incluye tanto las desarrolladas dentro del Plan Microcreds como aquellas financiadas mediante otras convocatorias o subvenciones y las impartidas con financiación propia. En total, durante el curso se han implementado 78 microcredenciales universitarias, con 2.192 estudiantes matriculados y 1.574 certificaciones emitidas.

Estas cifras reflejan la eficacia del sistema de gestión implantado por la Universidad y consolidan las microcredenciales como una línea estratégica de formación permanente, orientada a responder con agilidad a las necesidades de actualización y especialización de profesionales y ciudadanos.