Hasta 348 premios de 5.000 euros para los mejores universitarios: el Gobierno recupera los Nacionales de Fin de Carrera

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha recuperado la convocatoria de los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria, unas distinciones que reconocen la excelencia académica del alumnado y que vuelven a celebrarse tras varios años sin convocarse.

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Contarán con suculentos premios a los que podrán optar también los universitarios de Salamanca que hayan finalizado sus estudios de Grado en seis cursos académicos: 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado este jueves que con esta iniciativa el Ministerio "recupera la celebración de unas distinciones de gran tradición en el sistema universitario español, que constituyen el máximo reconocimiento a la excelencia académica del estudiantado universitario de nuestro país".

La recuperación de estos premios tiene como objetivo, según el Gobierno, distinguir a los estudiantes con los mejores expedientes y, a su vez, reconocer públicamente su “esfuerzo, mérito y rendimiento académico”.

En total podrán concederse hasta 348 premios, repartidos entre las cinco ramas de conocimiento: Artes y Humanidades (7 premios), Ciencias Sociales y Jurídicas (15), Ciencias de la Salud (12), Ciencias (9) e Ingeniería y Arquitectura (15).

Cada galardón estará dotado con 5.000 euros, además de un diploma acreditativo y la correspondiente anotación en el expediente académico de la persona premiada.

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