La Universidad de Salamanca hace historia al integrarse en la 'EU Science Diplomacy Alliance'

La Universidad de Salamanca se ha convertido en la primera institución académica de España en ingresar oficialmente como miembro institucional de la EU Science Diplomacy Alliance, la red de referencia europea en diplomacia científica y cooperación internacional. Tras ratificarse su adhesión en la Asamblea General del pasado 22 de junio, la USAL compartirá espacio con entidades de gran prestigio internacional como el Institut Pasteur y la Alexander von Humboldt Foundation, así como con los referentes españoles CSIC y FECYT.

Publicidad Publicidad

Esta incorporación permitirá a la universidad salmantina reforzar su proyección europea y explorar nuevos proyectos de investigación y transferencia de conocimiento en el marco del programa Horizonte Europa. El proceso ha sido impulsado por António Baía Reis, investigador postdoctoral Marie Skłodowska-Curie en la USAL y asesor científico de la alianza, quien además coordinará el grupo de trabajo de la red dentro de la propia universidad. Para Baía Reis, esta alianza es una oportunidad estratégica para conectar la ciencia, la educación y las políticas públicas en un entorno global interdependiente.