La USAL se une con la Great Bay University de China y pone la mira en abrir un campus conjunto en el ámbito STEM

La Universidad de Salamanca (USAL) estrecha lazos con la Great Bay University de China y pone la mira en abrir un campus conjunto en el ámbito STEM, que agrupa las disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Publicidad Publicidad

Esta nueva universidad pública de investigación y ciencia se encuentra en la provincia de Cantón (Guangdong), una de las regiones más avanzadas de China en esta materia que está atrayendo a muchos de los mejores profesores e investigadores de otras universidades chinas y del extranjero.

La provincia de Cantón es la región que más invierte de toda China en I+D, situándose por delante de Pekín y Shanghái. Además, lidera la capacidad de innovación regional del país desde hace ocho años consecutivos y ocupa el primer puesto nacional en gasto en I+D, en patentes de invención de alto valor y en número de empresas de alta tecnología.

El rector de la USAL, Juan Manuel Corchado se ha reunido con Sarah Yang, directora del Departamento de Ciencia y Tecnología de la provincia de Cantón, con quien abordó las líneas de cooperación científica y educativa entre ambas instituciones para impulsar un intercambio de conocimiento y de iniciativas académicas conjuntas.