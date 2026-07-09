La USAL se une con la Great Bay University de China y pone la mira en abrir un campus conjunto en el ámbito STEM

La Universidad de Salamanca (USAL) estrecha lazos con la Great Bay University de China y pone la mira en abrir un campus conjunto en el ámbito STEM, que agrupa las disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.
Esta nueva universidad pública de investigación y ciencia se encuentra en la provincia de Cantón (Guangdong), una de las regiones más avanzadas de China en esta materia que está atrayendo a muchos de los mejores profesores e investigadores de otras universidades chinas y del extranjero.
La provincia de Cantón es la región que más invierte de toda China en I+D, situándose por delante de Pekín y Shanghái. Además, lidera la capacidad de innovación regional del país desde hace ocho años consecutivos y ocupa el primer puesto nacional en gasto en I+D, en patentes de invención de alto valor y en número de empresas de alta tecnología.
El rector de la USAL, Juan Manuel Corchado se ha reunido con Sarah Yang, directora del Departamento de Ciencia y Tecnología de la provincia de Cantón, con quien abordó las líneas de cooperación científica y educativa entre ambas instituciones para impulsar un intercambio de conocimiento y de iniciativas académicas conjuntas.
Entre esas iniciativas, según información de la USAL, se ha acordado impulsar la creación de un instituto conjunto de investigación entre ambas universidades, así como la presentación de programas de máster y doctorado, que permitan el intercambio de alumnos entre ambas universidades.