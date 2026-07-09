El rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Santiago García-Jalón de la Lama asiste a la jornada de clasura de la Escuela de Verano ‘El colapso de la democracia. La oportunidad para una geopolítica al servicio del ser humano’ | UPSA

Durante tres jornadas, profesores y expertos han reflexionado sobre algunos de los principales desafíos que afrontan las democracias contemporáneas

El rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Santiago García-Jalón de la Lama ha asistido este jueves a la jornada de clasura de la Escuela de Verano ‘El colapso de la democracia. La oportunidad para una geopolítica al servicio del ser humano’ que se lleva celebrando desde el martes día 7 en Madrid.

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Durante tres jornadas, profesores, expertos, responsables institucionales, representantes eclesiales y estudiantes universitarios han reflexionado sobre algunos de los principales desafíos que afrontan las democracias contemporáneas como son la crisis del multilateralismo, la polarización social, el debilitamiento institucional y la necesidad de una renovación ética y cultural de la vida pública.

El rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Santiago García-Jalón de la Lama asiste a la jornada de clasura de la Escuela de Verano ‘El colapso de la democracia. La oportunidad para una geopolítica al servicio del ser humano’ | UPSA