El rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Santiago García-Jalón de la Lama ha asistido este jueves a la jornada de clasura de la Escuela de Verano ‘El colapso de la democracia. La oportunidad para una geopolítica al servicio del ser humano’ que se lleva celebrando desde el martes día 7 en Madrid.
Durante tres jornadas, profesores, expertos, responsables institucionales, representantes eclesiales y estudiantes universitarios han reflexionado sobre algunos de los principales desafíos que afrontan las democracias contemporáneas como son la crisis del multilateralismo, la polarización social, el debilitamiento institucional y la necesidad de una renovación ética y cultural de la vida pública.
Durante su comparecencia, el rector destacó que las ponencias y mesas redondas celebradas durante el curso han puesto de manifiesto “la profundidad de la crisis que atraviesan nuestras democracias y, al mismo tiempo, la necesidad urgente de afrontarla desde una renovada responsabilidad ética, cultural y humana”. También, subrayó que las democracias “no pueden sostenerse únicamente sobre procedimientos o equilibrios institucionales, sino que necesitan fundamentos morales sólidos y un consenso ético básico que haga posible la convivencia”.