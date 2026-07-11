Estudiantes de Medicina de la USAL podrán hacer prácticas en centros de salud del mundo rural

Estudiantes de Medicina de los cursos 4º, 5º y 6º de la Universidad de Salamanca podrán completar su formación en entornos no urbanos e integrarse, así, en la actividad asistencial diaria de equipos de Atención Primaria.

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Se trata de un acuerdo de colaboración de la Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia Regional de Salud, la Universidad de Salamanca y el Colegio Oficial de Médicos de Zamora que tiene como objetivo reforzar la formación práctica de los futuros médicos.

En esa línea, también se busca acercar a los futuros profesionales a la realidad sanitaria que se vive en el mundo rural y contribuir a mejorar la cohesión territorial en provincias con elevada dispersión geográfica, como es Salamanca.

La Gerencia Regional de Salud será la encargada de coordinar la distribución de los estudiantes y los periodos de prácticas, asegurando la capacidad docente de los centros y el cumplimiento de la normativa en materia de confidencialidad, protección de datos y seguridad clínica.

Las provincias donde se desarrollarán estas prácticas serán aquellas donde la institución académica cuenta con actividad docente. Así, los alumnos podrán llevarlas a cabo en centros de salud de Ávila, Salamanca y Zamora.

La Universidad de Salamanca reconocerá las prácticas mediante créditos ECTS, además de garantizar la cobertura del alumnado a través del seguro escolar y de responsabilidad civil. Asimismo, se encargará de coordinar los objetivos docentes y evaluar los informes finales de los estudiantes para asegurar la calidad académica del programa.