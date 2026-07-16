La UPSA impartirá desde septiembre el primer Máster en Docencia en Ciencias de la Salud de España

La Universidad Pontificia de Salamanca oferta el primer Máster en Docencia en Ciencias de la Salud de España. Un posgrado que dará comienzo en el mes de septiembre hasta junio.

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Esta especialidad está diseñada para profesionales de las Ciencias de la Salud y de Educación, que busca "formar a sanitarios capaces de afrontar con garantías los desafíos de la enseñanza superior, integrando competencias pedagógicas, científicas y estratégicas que permitan mejorar la calidad del aprendizaje en las aulas universitarias".

Se impartirá íntegramente en la modalidad 'online', facilitando la progresión académica y el acceso a estudios de doctorado.

El programa cuenta con una carga lectiva de 60 créditos ECTS distribuidos en doce asignaturas.

Entre las materias destacan la Simulación Clínica Aplicada a la Docencia Universitaria y la asignatura de Inteligencia Artificial y Competencia Digital para la Docencia Universitaria en Ciencias de la Salud, dos ámbitos llamados a desempeñar un papel fundamental en la formación de los futuros profesionales sanitarios.

La formación se completará con prácticas externas durante el segundo cuatrimestre y la elaboración de un Trabajo Fin de Máster, permitiendo al alumnado aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales.

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El máster ofertará un total de 50 plazas y en el proceso de admisión valorará especialmente la trayectoria académica y profesional de los candidatos.