A la asamblea han asistido personalidades como la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco; el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado; y Carlos Martín, presidente de la Fundación Personas

A las 12:00 horas de este miércoles, ha dado comienzo la primera reunión del Consejo Asesor de la ‘Cátedra Fundación Personas: discapacidad y futuro’, celebrada en el aula Dorado Montero de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca con el fin de generar iniciativas orientadas a la formación, la difusión y la investigación en todos los temas relacionados con la discapacidad.

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En el evento, enmarcado bajo el lema ‘Investigamos hoy para transformar el mañana’, ha estado presente, además del rector de la USAL Juan Manuel Corchado, Isabel Blanco, vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León. Por otro lado, el evento ha acogido también al presidente de la Fundación Personas, Carlos Martín, además de a varias personalidades de reconocido prestigio.

Este proyecto, tal y como ha explicado Manuel Corchado, tiene como objetivo ahondar en la relación entre instituciones que “va a dar muchos frutos”: “Se impulsarán becas para estudiantes y posibilidades de movilidad para el profesorado; además de trasladar el proyecto a empresas para que las ayudas lleguen a aquellos que lo necesitan”.

Salamanca acoge la primera reunión del Consejo Asesor de la ‘Cátedra Fundación Personas: discapacidad y futuro’ - ICAL

Manuel Corchado, además , ha apuntado la importancia de este proyecto, que “está siendo un éxito”: “Lo esencial es el cuidado de las personas, de nuestra salud, de la sociedad en general y, sobre todo, de aquellos que más lo necesitan”.

El nexo de este consejo es la Fundación Personas, una entidad de referencia en Castilla y León en el ámbito de la discapacidad, con más de 2.000 empleados y más de 3.000 personas atendidas. Carlos Martín, presidente de la entidad, ha insistido en que se pretende formar gente, dotar becas, realizar proyectos de todo tipo de investigación orientados a la calidad de vida de las personas.

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Una de las iniciativas que ya está en vías de desarrollo sería, según ha explicado Martín, un proyecto casi concluido en relación con el Instituto Colimbico, un proyecto de calidad de vida laboral. “La idea básica es reunirnos, recoger las opiniones de todos los miembros del Consejo y ver por qué vías seguimos trabajando”, ha concluido.