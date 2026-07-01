Ediciones Universidad de Salamanca consigue de nuevo tres reconocimientos en los XXIX Premios Nacionales de Edición Universitaria, que identifican la excelencia académica y fomentan la visibilidad social del libro universitario.

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El jurado que falló los premios hace una semana decidió conceder a Ediciones Universidad de Salamanca tres galardones de las trece categorías a las mejores obras editadas en 2025 entre las 225 candidaturas presentadas.

El Premio a la 'Mejor obra editada' fue para Animales en la Edad Media, inventario del fondo manuscrito medieval de la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca, de Laura Baldacchino y José María Sanz-Hermida.

La 'Mejor Colección' fue para Armas y Letras del catedrático Javier Sánchez Zapatero. Y, el premio a la 'Mejor coedición interuniversitaria' ha sido para El Libro primero del espejo de la princesa cristiana, de Francisco de Monzón.