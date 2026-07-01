Ediciones Universidad de Salamanca consigue de nuevo tres reconocimientos en los XXIX Premios Nacionales de Edición Universitaria, que identifican la excelencia académica y fomentan la visibilidad social del libro universitario.
El jurado que falló los premios hace una semana decidió conceder a Ediciones Universidad de Salamanca tres galardones de las trece categorías a las mejores obras editadas en 2025 entre las 225 candidaturas presentadas.
El Premio a la 'Mejor obra editada' fue para Animales en la Edad Media, inventario del fondo manuscrito medieval de la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca, de Laura Baldacchino y José María Sanz-Hermida.
La 'Mejor Colección' fue para Armas y Letras del catedrático Javier Sánchez Zapatero. Y, el premio a la 'Mejor coedición interuniversitaria' ha sido para El Libro primero del espejo de la princesa cristiana, de Francisco de Monzón.
Es la segunda vez que Ediciones Universidad de Salamanca recibe un triple reconocimiento por su labor editorial, sumando ya un total de 24 premios, 12 de los cuales han sido obtenidos en los seis últimos años.