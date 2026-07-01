María San Gil, nueva Medalla de Oro de la Universidad Pontificia Salamanca

La Universidad Pontificia de Salamanca ha concedido la Medalla de Oro a María San Gil, licenciada en Filología Bíblica Trilingüe por la UPSA, desarrollando una destacada trayectoria política en el País Vasco, donde fue concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, diputada en el Parlamento Vasco y presidenta del Partido Popular del País Vasco entre 2004 y 2008.

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El rector de la institución académica, Santiago García-Jalón de la Lama, ha realizado el comunicado de manera oficial tras el acuerdo unánime de la Junta Plenaria de Gobierno. Según ha destacado el máximo representante, esta distinción se debe a “su compromiso cívico, mantenido en tiempos especialmente tenebrosos, su reiterada adhesión a los principios morales defendidos por la Iglesia católica y, finalmente, el orgullo con que siempre ha presumido de haber sido alumna de esta Universidad”.

La figura de San Gil fue especialmente relevante durante los atentados de ETA en el que asesinaron a Gregorio Ordóñez, en el que ella misma estuvo presente en 1995 y donde marcó un antes y un después en su vida política. De este modo, la UPSA “ha reconocido tanto su trayectoria profesional y humana como su compromiso con la convivencia democrática, la libertad y la memoria de las víctimas del terrorismo”.