Dejan de cotizar la cebada, la avena y el centeno y suben los forrajes en la Lonja de Salamanca

La Lonja de Salamanca celebrada este lunes 8 de junio ha dejado fuera de la cotización a la cebada, la avena y el centeno en la mesa de cereales. El resto de los productos, trigo, triticale y maíz han repetido la cotización de la semana anterior, parando la tendencia alcista en los precios de principios de este mes.
Lo que si sube son los forrajes. Excepto la alfalfa empacada que baja dos euros, el resto suben, siendo el incremento más alto el de la Vez, con 7 euros. El forraje sube 2 euros y el paquete grande de paja sube 1 euro.
En cuanto a la mesa de ovino los vocales han optado por estabilizar los precios. Si la semana pasada el cordero bajaba significativamente, esta se ha optado por no seguir bajando, por lo que repiten tanto el lechazo como el cordero.
Por su parte, en la mesa de Bovino de Carne han caído los precios en todas las categorías entre 4 y 8 céntimos el kilo.