El G7 debate cómo garantizar fertilizantes tras el cierre de Ormuz

Los ministros de Agricultura del G7 han abordado el problema de la seguridad en el suministro de fertilizantes a raíz del bloqueo del estrecho de Ormuz, como primer paso antes de la cumbre que los jefes de Estado de estas siete grandes economías celebrarán en Évian (Francia) dentro de una semana, según informa Europa Press. El debate se produce en un contexto de tensión en Oriente Próximo y de preocupación por el impacto en los costes de producción agrícola.

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"Hoy convoqué a los ministros de Agricultura del G7 para debatir un tema estratégico: la seguridad del suministro de fertilizantes, de la que depende nuestra capacidad colectiva para alimentar al mundo", ha confirmado la ministra francesa del ramo, Annie Genevard, anfitriona de la reunión. La responsable francesa ha insistido en que garantizar ese abastecimiento es clave para la estabilidad de los mercados agrícolas.

Genevard ha subrayado que el cierre del estrecho de Ormuz como consecuencia del conflicto en Oriente Próximo implica el bloqueo de casi un tercio de las exportaciones mundiales de urea, algo que ha provocado un fuerte aumento de los precios de los fertilizantes nitrogenados, que se han encarecido un 30% en Francia desde febrero. Este repunte ya se deja sentir en explotaciones de toda Europa, incluidas las de zonas productoras de Castilla y León.

"Nuestros agricultores no pueden absorber este aumento por sí solos", ha señalado la ministra francesa de Agricultura, que junto a sus homólogos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá y Japón, así como de la Comisión Europea, defienden que los fertilizantes son "un tema estratégico" para la agricultura y la seguridad alimentaria mundial. Según los participantes, si no se actúa de forma coordinada, el encarecimiento de los insumos puede trasladarse al precio final de los alimentos.