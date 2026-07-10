Este viernes, último día para solicitar una de las plazas en los viajes del Imserso

El pasado 13 de junio, el Boletín Oficial del Estado publicaba la convocatoria de plazas para la temporada 2026-2027 dentro del Programa de Turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Un total de 880.000 plazas que se ofrecen para residentes en España que sean pensionistas de jubilación, de viudedad a partie de los 55 años, asegurados a la Seguridad Social con más de 65 años u otros conceptos con más de 60 años.

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De las 879.213 plazas que se han ofertas, 7.447 son de precio reducido a partir de 50 euros, siendo además 440.284 para turismo en costa peninsular, 228.142 para costas insulares y otras 210.878 para turismo de escapada. Con respecto a las de precio reducido, serán para personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social, sin importar el destino que se elija. Del mismo modo, han mantenido la posibilidad de viajar con animales de compañía a todos los destinos, sin superar los diez kilos de peso con el transportín para los destinos en los que haya que coger avión.

Cabe recordar que aquellas personas que hayan presentado la solicitud durante otros años no tendrán que acreditarse para viajar, mientras que las que lo han por primera vez sí tendrán que hacerlo cumplimentando una nueva solicitud. Asimismo, el Ministerio ha indicado que las personas que sean beneficiarias de los viajes del Imserso recibirán una carta en el mes de agosto, para viajar más adelante durante los meses de octubre.